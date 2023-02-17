Elias Rafn Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Rafn Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Rafn Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Rafn Olafsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elias Rafn Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Rafn Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Rafn Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Rafn Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Rafn Olafsson 11 Mart 2000 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Rafn Olafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Elias Rafn Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Elias Rafn Olafsson'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Elias Rafn Olafsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elias_rafn/

Elias Rafn Olafssonboyu ve yaşı kaç

Elias Rafn Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Rafn Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Rafn Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Rafn Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2013 yılında Breidablik U19

12 Aralık 2016 yılında Breidablik

16 Mayıs 2017 yılında Hafnarfjördur

16 Ekim 2017 yılında Breidablik

17 Temmuz 2018 yılında Midtjylland U19

25 Temmuz 2019 yılında Aarhus Fremad

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland U19

1 Ağu 2020 yılında Midtjylland

11 Ağu 2020 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland

Elias Rafn Olafsson kimdir

Elias Rafn Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Rafn Olafsson şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Elias Rafn Olafsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Elias Rafn Olafsson nereli

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