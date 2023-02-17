Astrit Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astrit Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Astrit Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Astrit Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Astrit Selmani 13 Mayıs 1997 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Astrit Selmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Astrit Selmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Astrit Selmani'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Astrit Selmani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/astritselmanii/

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Astrit Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Astrit Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Astrit Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Astrit Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında BK Olympic

24 Ocak 2016 yılında Ängelholms FF

17 Temmuz 2016 yılında Kristianstad FC

1 Ocak 2017 yılında FC Rosengård

8 Şubat 2018 yılında Torns IF

21 Ocak 2019 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2021 yılında Hammarby

18 Temmuz 2022 yılında H. Beer Sheva

31 Ocak 2023 yılında Midtjylland

30 Haziran 2023 yılında H. Beer Sheva

Astrit Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Astrit Selmani şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Astrit Selmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF (-2010), Kulladals FF (2010-), BK Olympic (-2015)

Kosova takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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