Gustav İsaksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav İsaksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustav İsaksen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustav İsaksen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustav İsaksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav İsaksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav İsaksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav İsaksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav İsaksen 19 Nisan 2001 tarihinde Hjerk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Tang Isaksen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav İsaksen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustav İsaksen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gustav İsaksen'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustav İsaksen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavisaksen1/

Gustav İsaksenboyu ve yaşı kaç

Gustav İsaksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav İsaksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustav İsaksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav İsaksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland

Gustav İsaksen kimdir

Gustav İsaksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav İsaksen şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roslev

Gustav İsaksen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 7 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gustav İsaksen nereli

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