Junior Brumado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Brumado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Brumado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Brumado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Brumado 15 Mayıs 1999 tarihinde Brumado şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Francisco dos Santos Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Brumado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Junior Brumado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Junior Brumado'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Junior Brumado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juniorbrumado_/

Junior Brumado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Brumado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Junior Brumado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Brumado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında EC Bahia B

1 Ocak 2018 yılında EC Bahia

31 Ocak 2019 yılında Midtjylland

31 Ocak 2020 yılında Silkeborg IF

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland

Junior Brumado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Brumado şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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