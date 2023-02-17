Pione Sisto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pione Sisto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pione Sisto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pione Sisto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pione Sisto 4 Şubat 1995 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka,Southern Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Pione Sisto Ifolo Emirmija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pione Sisto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Pione Sisto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Pione Sisto'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pione Sisto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pione Sisto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pione Sisto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pione Sisto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2013 yılında Midtjylland

31 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo

5 Eylül 2020 yılında Midtjylland

Pione Sisto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pione Sisto şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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