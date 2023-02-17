Kristoffer Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Olsson 30 Haziran 1995 tarihinde Vrinnevi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Mats Kristoffer Olsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Olsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Kristoffer Olsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Olsson'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Olsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/krisolsson

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http://www.instagram.com/krisolsson95/

Kristoffer Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kristoffer Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal

1 Eylül 2014 yılında Midtjylland

3 Ocak 2015 yılında Arsenal

4 Ocak 2015 yılında Midtjylland

31 Ocak 2017 yılında AIK

7 Ocak 2019 yılında Krasnodar

21 Temmuz 2021 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2022 yılında Midtjylland

30 Haziran 2023 yılında RSC Anderlecht

Kristoffer Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Olsson şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristoffer Olsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Sleipner (-2005), IFK Norrköping (2005-2011), FC Arsenal (2011-2013)

İsveç takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 6 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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