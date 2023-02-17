Mads Thychosen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Thychosen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Thychosen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Thychosen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Thychosen 27 Haziran 1997 tarihinde Velje şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Døhr Thychosen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Thychosen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Mads Thychosen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Thychosen'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mads Thychosen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Thychosen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mads Thychosen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Thychosen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vejle BK U19

25 Ağu 2014 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2016 yılında Midtjylland

11 Temmuz 2017 yılında AC Horsens

31 Aralık 2017 yılında Midtjylland

8 Ağu 2019 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2022 yılında Midtjylland

Mads Thychosen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Thychosen şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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