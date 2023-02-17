Emiliano Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Martinez 17 Ağu 1999 tarihinde Punta del Este şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Martínez Toranza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Emiliano Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Martinez'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emimartinez.32/

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Emiliano Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emiliano Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nacional

30 Ağu 2021 yılında RB Bragantino

31 Ağu 2022 yılında Midtjylland

31 Aralık 2022 yılında RB Bragantino

1 Ocak 2023 yılında Midtjylland

Emiliano Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Martinez şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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