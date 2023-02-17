Emam Ashour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emam Ashour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emam Ashour kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emam Ashour ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emam Ashour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emam Ashour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emam Ashour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emam Ashour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emam Ashour 20 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إمام عاشور şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emam Ashour Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Emam Ashour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emam Ashour'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Emam Ashourboyu ve yaşı kaç

Emam Ashour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emam Ashour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emam Ashour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emam Ashour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2019 yılında El Mahalla

4 Ağu 2019 yılında Zamalek

31 Ocak 2023 yılında Midtjylland

Emam Ashour kimdir

Emam Ashour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emam Ashour şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ghazl Mahalla

Emam Ashour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Emam Ashour nereli

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