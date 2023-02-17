Juan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Moreno 21 Eylül 2002 tarihinde Puerto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Felipe Gómez Moreno şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proball Group yapmaktadır. Juan Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Moreno'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland

Juan Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Moreno şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Puerto Pro FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.