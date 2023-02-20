Moises Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises Hernandez 5 Mart 1992 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Guatemala,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Moisés Edwardo Hernández Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Hernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AWATZ yapmaktadır. Moises Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moises Hernandez'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Moises Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moises Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2010 yılında Dallas

1 Temmuz 2012 yılında Comunicaciones

31 Aralık 2012 yılında Dallas

2 Ocak 2013 yılında Saprissa

31 Aralık 2013 yılında Dallas

29 Nisan 2016 yılında Rayo OKC

31 Aralık 2016 yılında Dallas

1 Şubat 2017 yılında Comunicaciones

31 Temmuz 2018 yılında Dallas

6 Eylül 2018 yılında San Antonio FC

31 Aralık 2018 yılında Dallas

21 Mart 2019 yılında San Antonio FC

31 Aralık 2019 yılında Dallas

1 Ocak 2020 yılında Antigua GFC

1 Ocak 2022 yılında CSD Municipal

31 Ocak 2023 yılında Miami FC

Moises Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises Hernandez şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Moises Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guatemala takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

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