Moises Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moises Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moises Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Moises Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moises Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises Hernandez 5 Mart 1992 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Guatemala,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Moisés Edwardo Hernández Morales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Hernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AWATZ yapmaktadır. Moises Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moises Hernandez'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Moises Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Moises Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2010 yılında Dallas

1 Temmuz 2012 yılında Comunicaciones

31 Aralık 2012 yılında Dallas

2 Ocak 2013 yılında Saprissa

31 Aralık 2013 yılında Dallas

29 Nisan 2016 yılında Rayo OKC

31 Aralık 2016 yılında Dallas

1 Şubat 2017 yılında Comunicaciones

31 Temmuz 2018 yılında Dallas

6 Eylül 2018 yılında San Antonio FC

31 Aralık 2018 yılında Dallas

21 Mart 2019 yılında San Antonio FC

31 Aralık 2019 yılında Dallas

1 Ocak 2020 yılında Antigua GFC

1 Ocak 2022 yılında CSD Municipal

31 Ocak 2023 yılında Miami FC

Moises Hernandez kimdir

Moises Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises Hernandez şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Moises Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guatemala takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moises Hernandez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mukhtar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhtar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mukhtar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhtar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Abdul Salaam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Abdul Salaam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Abdul Salaam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Abdul Salaam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Umar Din kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Umar Din Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Umar Din kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Umar Din Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Maloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Maloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Maloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Maloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!