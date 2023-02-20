Callum Chapman Page kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Chapman Page Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Callum Chapman Page kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Callum Chapman Page ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Callum Chapman Page kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Chapman Page Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Callum Chapman Page kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Chapman Page Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Chapman Page adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Chapman Page Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Chapman Page 6 Kasım 1995 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Chapman Page Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFG yapmaktadır. Callum Chapman Page, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Callum Chapman Page'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Callum Chapman Page Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Chapman Page isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Callum Chapman Page Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Chapman Page futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Tormenta FC

1 Ağustos 2018 yılında PBA Sailfish

13 Mart 2019 yılında Miami FC

18 Aralık 2019 yılında Tulsa

12 Ocak 2021 yılında Miami FC

Callum Chapman Page kimdir

Callum Chapman Page Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Chapman Page şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Callum Chapman Page nereli

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