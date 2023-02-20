Ryan Telfer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Telfer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Telfer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Telfer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ryan Telfer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Telfer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Telfer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Telfer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Telfer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Telfer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Telfer 4 Mart 1994 tarihinde Mississauga, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Kanada uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Telfer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Ryan Telfer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Telfer'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Telfer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/telferryan

Ryan Telfer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Telfer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Telfer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Telfer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2015 yılında York Lions

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

24 Mart 2017 yılında Toronto FC II

13 Nisan 2018 yılında Toronto

6 Mart 2019 yılında York9 FC

31 Aralık 2019 yılında Toronto

29 Ocak 2020 yılında Nea Salamis

2 Haziran 2020 yılında York9 FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2021 yılında Atl. Ottawa

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Columbus 2

5 Ocak 2023 yılında Miami FC

Ryan Telfer kimdir

Ryan Telfer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Telfer şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ryan Telfer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ryan Telfer nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Omar Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Dhillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Dhillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Dhillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Dhillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samer Al Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samer Al Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samer Al Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samer Al Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Abu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Abu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!