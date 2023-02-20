Ryan Telfer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Telfer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Telfer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Telfer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Telfer 4 Mart 1994 tarihinde Mississauga, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Telfer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Ryan Telfer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Telfer'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Telfer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/telferryan

Ryan Telfer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Telfer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Telfer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Telfer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2015 yılında York Lions

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

24 Mart 2017 yılında Toronto FC II

13 Nisan 2018 yılında Toronto

6 Mart 2019 yılında York9 FC

31 Aralık 2019 yılında Toronto

29 Ocak 2020 yılında Nea Salamis

2 Haziran 2020 yılında York9 FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2021 yılında Atl. Ottawa

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Columbus 2

5 Ocak 2023 yılında Miami FC

Ryan Telfer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Telfer şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ryan Telfer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 7 gol atmıştır.

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