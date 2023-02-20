Joaquin Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Rivas 26 Nisan 1992 tarihinde Santa Ana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joaquin Antonio Rivas Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Rivas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Rivas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Rivas'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Rivas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jwalkin11

http://www.instagram.com/jwalkin11/

Joaquin Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Kitsap Pumas SC

10 Mart 2015 yılında Sacramento FC

28 Şubat 2017 yılında Roughnecks FC

1 Ocak 2019 yılında St. Louis FC

1 Ocak 2021 yılında Tulsa

22 Haziran 2022 yılında Miami FC

Joaquin Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Rivas şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Joaquin Rivas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Salvador takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 4 gol atmıştır.

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