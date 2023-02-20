Gabriel Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Cabral 29 Nisan 1997 tarihinde Petrópolis şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Cabral Leal de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Cabral Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 22 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Cabral'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2018 yılında The Villages SC

1 Ağustos 2018 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2019 yılında The Villages SC

31 Temmuz 2019 yılında Golden Eagles

1 Ağustos 2019 yılında UNC Wilmington

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2021 yılında Tormenta FC 2

14 Aralık 2021 yılında Tormenta FC

22 Aralık 2022 yılında Miami FC

Gabriel Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Cabral şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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