Benjamin Ofeimu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ofeimu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ofeimu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Ofeimu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Ofeimu 30 Eylül 2000 tarihinde West Bloomfield, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Ofeimu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Ofeimu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ofeimu'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Ofeimu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Ofeimu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Ofeimu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Ofeimu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ph. Union Acad.

1 Haziran 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Ph. Union Acad.

23 Ocak 2019 yılında Bethlehem Steel

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

30 Nisan 2021 yılında Legion FC

25 Ocak 2022 yılında Miami FC

Benjamin Ofeimu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Ofeimu şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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