Bolu Akinyode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bolu Akinyode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bolu Akinyode kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bolu Akinyode ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bolu Akinyode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bolu Akinyode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bolu Akinyode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bolu Akinyode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bolu Akinyode adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bolu Akinyode Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bolu Akinyode 30 Mayıs 1994 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Boluwatife Akinyode şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bolu Akinyode Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Bolu Akinyode, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bolu Akinyode'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bolu Akinyode Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_boluakinyode?lang=en

http://www.instagram.com/boluakinyode/

Bolu Akinyode Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bolu Akinyode isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Bolu Akinyode Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bolu Akinyode futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SHU Pirates

1 Mayıs 2011 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2011 yılında SHU Pirates

1 Mayıs 2012 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2012 yılında SHU Pirates

1 Mayıs 2013 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2013 yılında SHU Pirates

1 Mayıs 2014 yılında NJ-LUSO

1 Ağustos 2014 yılında SHU Pirates

18 Nisan 2015 yılında NY Red Bulls II

11 Aralık 2015 yılında Bethlehem Steel

30 Ocak 2017 yılında North Carolina

4 Ocak 2018 yılında Nashville SC

17 Aralık 2019 yılında Legion FC

15 Ocak 2021 yılında Miami FC

Bolu Akinyode kimdir

Bolu Akinyode Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bolu Akinyode şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brooklyn Patriots, New York Red Bulls

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bolu Akinyode nereli

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