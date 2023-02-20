Ben Mines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Mines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Mines kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Mines ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Mines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Mines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Mines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Mines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Mines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Mines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Mines 13 Mayıs 2000 tarihinde Ridgefield, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Mines şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Mines Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Ben Mines, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Mines'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Mines Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bmines.szn/

Ben Mines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Mines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Mines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Mines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NYRB Academy

19 Ağustos 2016 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2016 yılında NYRB Academy

23 Mart 2017 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2017 yılında NYRB Academy

8 Ocak 2018 yılında New York RB

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2018 yılında New York RB

7 Mart 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında New York RB

6 Mart 2020 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2020 yılında New York RB

16 Aralık 2020 yılında Cincinnati

16 Ağustos 2021 yılında Orange County

30 Kasım 2021 yılında Cincinnati

8 Mart 2022 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2022 yılında Cincinnati

1 Ocak 2023 yılında Miami FC

Ben Mines kimdir

Ben Mines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Mines şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ben Mines nereli

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