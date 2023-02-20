Curtis Thorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Thorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Thorn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curtis Thorn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curtis Thorn 2 Eylül 1995 tarihinde Bardon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curtis Thorn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STAG Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Curtis Thorn'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Curtis Thorn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/curtisthorn/

Curtis Thorn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Curtis Thorn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Curtis Thorn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curtis Thorn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Team Solent

1 Mayıs 2018 yılında Jesters

31 Temmuz 2018 yılında Team Solent

1 Ağustos 2018 yılında NE Sharks

1 Mayıs 2019 yılında Tormenta FC 2

1 Ağustos 2019 yılında NE Sharks

27 Ağustos 2020 yılında Tormenta FC

23 Aralık 2022 yılında Miami FC

Curtis Thorn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curtis Thorn şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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