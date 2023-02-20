Christian Sorto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Sorto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Sorto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Sorto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Sorto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Sorto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Sorto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Sorto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Sorto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Sorto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Sorto 19 Ocak 2000 tarihinde Silver Springs, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Sorto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Sorto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Sorto'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Sorto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Sorto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Sorto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Sorto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında D.C. United Ac.

27 Haziran 2019 yılında Loudoun United

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

19 Mart 2021 yılında RGV FC Toros

1 Ocak 2022 yılında Miami FC

Christian Sorto kimdir

Christian Sorto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Sorto şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baltimore Armour (2015-2018)

Christian Sorto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Christian Sorto nereli

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