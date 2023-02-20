Aedan Stanley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aedan Stanley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aedan Stanley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aedan Stanley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aedan Stanley 13 Aralık 1999 tarihinde Columbia, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aedan Stanley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aedan Stanley'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aedan Stanley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/astan_13

http://www.instagram.com/astan_13/

Aedan Stanley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aedan Stanley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aedan Stanley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aedan Stanley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mayıs 2016 yılında St. Louis FC

1 Ağustos 2018 yılında Blue Devils

5 Mart 2020 yılında Portland 2

15 Ocak 2021 yılında Kansas City II

21 Ocak 2021 yılında Austin

4 Ocak 2022 yılında Miami FC

Aedan Stanley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aedan Stanley şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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