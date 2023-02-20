Mark Segbers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Segbers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Segbers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Segbers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Segbers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Segbers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Segbers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Segbers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Segbers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Segbers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Segbers 18 Nisan 1996 tarihinde St. Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Segbers Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Mark Segbers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 23 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Segbers'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Segbers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/x_marks_thaspot/

Mark Segbers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Segbers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Segbers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Segbers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Badgers

1 Mayıs 2016 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2016 yılında Badgers

1 Mayıs 2017 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2017 yılında Badgers

19 Ocak 2018 yılında New England

16 Mart 2018 yılında Orange County

30 Kasım 2018 yılında New England

6 Şubat 2019 yılında Swope Park

14 Ocak 2020 yılında Memphis 901

13 Ekim 2020 yılında LAFC

31 Aralık 2020 yılında Memphis 901

23 Aralık 2021 yılında Miami FC

Mark Segbers kimdir

Mark Segbers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Segbers şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Mark Segbers nereli

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