Claudio Repetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Repetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Repetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Repetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Repetto 2 Şubat 1997 tarihinde Genova şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Repetto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. Claudio Repetto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Claudio Repetto'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Repetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Repetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Repetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Repetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bogliasco

30 Haziran 2015 yılında Genoa U19

28 Temmuz 2015 yılında Lavagnese

5 Ocak 2017 yılında Genoa U19

6 Ocak 2017 yılında Sestri Levante

30 Haziran 2017 yılında Genoa

1 Ağustos 2017 yılında Grand View Vik.

1 Mayıs 2018 yılında Med City

31 Temmuz 2018 yılında Grand View Vik.

1 Ağustos 2019 yılında Chanticleers

25 Haziran 2021 yılında Charleston

12 Şubat 2022 yılında Phoenix Rising

21 Eylül 2022 yılında Miami FC

Claudio Repetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Repetto şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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