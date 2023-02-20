Jake Mcguire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Mcguire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Mcguire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Mcguire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Mcguire 3 Eylül 1994 tarihinde Pomona, California şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Mcguire Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Mcguire'nin Miami FC ile sözleşmesi Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Mcguire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Mcguire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Mcguire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Mcguire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Tulsa Hurricane

13 Ocak 2017 yılında Houston

10 Mart 2017 yılında Philadelphia

7 Nisan 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Philadelphia

29 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Philadelphia

21 Ocak 2019 yılında Gefle

25 Ocak 2020 yılında Örebro SK

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2021 yılında North Carolina

26 Ocak 2022 yılında Miami FC

Jake Mcguire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Mcguire şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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