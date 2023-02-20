Dennis Dowouna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Dowouna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Dowouna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Dowouna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Dowouna 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Dowouna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dennis Dowouna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Dowouna'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Dowouna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Dowouna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Dowouna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Dowouna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında Tudu Mighty Jet

9 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

10 Ocak 2022 yılında Miami FC

Dennis Dowouna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Dowouna şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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