Adrian Zendejas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Zendejas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Zendejas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Zendejas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Zendejas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Zendejas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Zendejas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Zendejas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Zendejas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Zendejas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Zendejas 30 Ağustos 1995 tarihinde Chula Vista, California şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Zendejas Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Zendejas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Zendejas'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Zendejas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mrz3nd/

Adrian Zendejas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Zendejas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Zendejas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Zendejas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2016 yılında Swope Park

2 Aralık 2016 yılında Kansas City

24 Mart 2017 yılında Swope Park

30 Kasım 2017 yılında Kansas City

16 Mart 2018 yılında Swope Park

30 Kasım 2018 yılında Kansas City

21 Mart 2019 yılında Swope Park

18 Kasım 2019 yılında Kansas City

19 Kasım 2019 yılında Nashville

17 Eylül 2020 yılında Minnesota

21 Mayıs 2021 yılında El Paso

8 Haziran 2021 yılında Minnesota

17 Ocak 2022 yılında Charlotte

24 Nisan 2022 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2022 yılında Charlotte

17 Ocak 2023 yılında Miami FC

30 Kasım 2023 yılında Charlotte

Adrian Zendejas kimdir

Adrian Zendejas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Zendejas şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nomads SC (2008-2011), San Diego Surf (2012-2013), Tijuana (2014-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Zendejas nereli

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