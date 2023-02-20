Michael Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Salazar 15 Kasım 1992 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belize,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Dwane Salazar Jr. şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Salazar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Salazar'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2013 yılında UC Riverside

1 Mayıs 2014 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2014 yılında UC Riverside

1 Mayıs 2015 yılında PSA Elite

1 Ağustos 2015 yılında UC Riverside

14 Ocak 2016 yılında Montreal

23 Mart 2016 yılında FC Montréal

31 Aralık 2016 yılında Montreal

2 Mayıs 2017 yılında Ottawa Fury

31 Aralık 2017 yılında Montreal

28 Şubat 2018 yılında Ottawa Fury

31 Aralık 2018 yılında Montreal

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2019 yılında RGV FC Toros

10 Haziran 2019 yılında Houston

2 Ağustos 2019 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2019 yılında Houston

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2021 yılında Memphis 901

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında LA Galaxy II

3 Ocak 2023 yılında Miami FC

Michael Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Salazar şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Michael Salazar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belize takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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