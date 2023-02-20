Florian Valot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Valot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Valot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Valot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Valot 12 Şubat 1993 tarihinde Pau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Valot Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Florian Valot, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Valot'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Valot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florian_valot/

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Florian Valot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Valot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Valot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Valot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2014 yılında Rider Broncs

25 Haziran 2016 yılında NY Red Bulls II

20 Aralık 2017 yılında New York RB

5 Ağustos 2021 yılında Cincinnati

13 Ocak 2022 yılında Miami FC

Florian Valot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Valot şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Paris Saint-Germain (2010), AS Monaco (2011-2013), Rider Broncs (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.