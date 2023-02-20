Paco Craig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Craig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paco Craig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paco Craig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paco Craig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Craig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paco Craig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Craig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paco Craig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paco Craig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paco Craig 19 Ekim 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Paco Gigi Craig şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paco Craig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Paco Craig'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Paco Craig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pacmangigi

http://www.instagram.com/pacogigicraig/

Paco Craig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paco Craig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Paco Craig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paco Craig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2011 yılında Bishop's St.

1 Ağustos 2013 yılında Young Harris

1 Mayıs 2015 yılında Ocala Stampede

1 Ağustos 2015 yılında Young Harris

14 Mart 2016 yılında Louisville City

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2020 yılında Wycombe Wand.

25 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

19 Aralık 2020 yılında Hemel

13 Ocak 2021 yılında Miami FC

Paco Craig kimdir

Paco Craig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paco Craig şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Paco Craig nereli

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