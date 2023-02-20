Kyle Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Murphy 11 Aralık 1992 tarihinde Red Hook, New York şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Murphy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 15 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Kyle Murphy'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Murphy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kmurph_19

http://www.instagram.com/kmurph_19/

Kyle Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Clemson Tigers

26 Mart 2016 yılında RGV FC Toros

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

10 Mayıs 2018 yılında San Antonio FC

21 Şubat 2019 yılında Loudoun United

18 Aralık 2019 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2021 yılında Memphis 901

15 Aralık 2021 yılında Miami FC

Kyle Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Murphy şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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