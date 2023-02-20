Nicky Downs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Downs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicky Downs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicky Downs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicky Downs 8 Ocak 1996 tarihinde Lakeville, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Newth Downs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicky Downs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 2 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Nicky Downs'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicky Downs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicky Downs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicky Downs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicky Downs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Black Rock FC

1 Ağustos 2018 yılında Yale Bulldogs

17 Ocak 2019 yılında Hartford

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2021 yılında Loudoun United

Nicky Downs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicky Downs şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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