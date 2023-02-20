Noah Abrams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Abrams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Abrams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Abrams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Abrams 23 Ocak 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Abrams Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Abrams'nin Miami FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Abrams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/noahabrams13

Noah Abrams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Abrams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Abrams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Abrams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında FA Euro NY

31 Temmuz 2017 yılında Black Rock FC

1 Ağustos 2017 yılında NE Huskies

1 Mayıs 2018 yılında Brazos Valley

1 Ağustos 2018 yılında NE Huskies

1 Ocak 2021 yılında B TLV Bat Yam

2 Nisan 2021 yılında Loudoun United

31 Ocak 2022 yılında Miami FC

3 Haziran 2022 yılında Charlotte Ind.

5 Haziran 2022 yılında Miami FC

Noah Abrams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Abrams şuan Miami FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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