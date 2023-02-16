Renyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renyer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renyer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renyer 12 Temmuz 2003 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renyer Luan de Oliveira Damasceno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renyer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Renyer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına - tarihinde katılmıştır. Renyer'nin Santos FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Renyer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renyer011/

Renyerboyu ve yaşı kaç

Renyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Santos FC U20

Renyer kimdir

Renyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renyer şuan Santos FC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Renyer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Renyer nereli

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