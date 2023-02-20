Rio Hope Gund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rio Hope Gund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rio Hope Gund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rio Hope Gund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rio Hope Gund 20 Ağustos 1999 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rio Hope Gund Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rio Hope Gund'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rio Hope Gund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rio Hope Gund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rio Hope Gund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rio Hope Gund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Georgetown

21 Ocak 2021 yılında Orlando

11 Şubat 2022 yılında Loudoun United

Rio Hope Gund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rio Hope Gund şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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