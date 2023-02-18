Rodrigo Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Parra 30 Ağu 2003 tarihinde Matehuala şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Parra Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Parra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Rodrigo Parra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Parra'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tijuana Jgd.

1 Temmuz 2021 yılında Tijuana U20

Rodrigo Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Parra şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 190 numaralı formayı giymektedir.

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