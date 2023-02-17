Sam Vanaken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Vanaken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Vanaken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Vanaken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Vanaken 9 Mart 1990 tarihinde Lommel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Vanaken Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Sam Vanaken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sam Vanaken'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Vanaken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Vanaken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Vanaken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Vanaken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Overpelt-Lommel

25 Ocak 2016 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2018 yılında Thes Sport

Sam Vanaken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Vanaken şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sam Vanaken Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lommel SK, PSV Eindhoven

Belçika U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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