Tibeau Swinnen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibeau Swinnen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibeau Swinnen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tibeau Swinnen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tibeau Swinnen 11 Ocak 1995 tarihinde Diest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Tibeau Hugo Swinnen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tibeau Swinnen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Vision yapmaktadır. Tibeau Swinnen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tibeau Swinnen'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tibeau Swinnen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tibeau Swinnen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tibeau Swinnen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tibeau Swinnen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Eindhoven

1 Temmuz 2018 yılında Helmond Sport

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2021 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2022 yılında Thes Sport

Tibeau Swinnen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tibeau Swinnen şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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