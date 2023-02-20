Sander Leonard Martinsen Wold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Leonard Martinsen Wold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Leonard Martinsen Wold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Leonard Martinsen Wold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Leonard Martinsen Wold 8 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Leonard Martinsen Wold Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Leonard Martinsen Wold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Leonard Martinsen Wold'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sander Leonard Martinsen Wold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Leonard Martinsen Wold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Leonard Martinsen Wold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Leonard Martinsen Wold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Moss FK

Sander Leonard Martinsen Wold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Leonard Martinsen Wold şuan Moss FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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