Leonard Getz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Getz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Getz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonard Getz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonard Getz 11 Nisan 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonard Getz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonard Getz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leonard Getz'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonard Getz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonard Getz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonard Getz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonard Getz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2015 yılında Sarpsborg 08 II

12 Ocak 2018 yılında Fredrikstad

1 Temmuz 2019 yılında Cardinals

10 Temmuz 2020 yılında Kvik Halden

21 Ocak 2021 yılında Moss FK

Leonard Getz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonard Getz şuan Moss FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonard Getz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trosvik, Fredrikstad FK, Sarpsborg 08 FF

Norveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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