Noah Alexandersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Alexandersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Alexandersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Alexandersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Alexandersson 30 Eylül 2001 tarihinde Warrington şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Noah Jonathan Alexandersson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Alexandersson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Noah Alexandersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Alexandersson'nin Moss FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Alexandersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Alexandersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Alexandersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Alexandersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IFK U19

10 Haziran 2019 yılında IFK Göteborg

24 Ağustos 2021 yılında Moss FK

30 Kasım 2021 yılında IFK Göteborg

19 Şubat 2022 yılında Moss FK

Noah Alexandersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Alexandersson şuan Moss FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Alexandersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Västra Frölunda IF, IFK Göteborg

İsveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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