Mathias Eriksen Ranmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Eriksen Ranmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Eriksen Ranmark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Eriksen Ranmark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Eriksen Ranmark 16 Ekim 1995 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Eriksen Ranmark Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Eriksen Ranmark, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Eriksen Ranmark'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Eriksen Ranmark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Eriksen Ranmark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Eriksen Ranmark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Eriksen Ranmark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Molde

28 Mart 2019 yılında Mjøndalen

5 Ağustos 2019 yılında Molde

6 Şubat 2020 yılında HamKam

29 Eylül 2020 yılında Molde

27 Ağustos 2021 yılında Moss FK

31 Aralık 2021 yılında Molde

17 Ocak 2022 yılında Moss FK

Mathias Eriksen Ranmark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Eriksen Ranmark şuan Moss FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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