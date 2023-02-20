Michael Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Singh 7 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Michael Phillipe Bal Singh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Singh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NewGenSports yapmaktadır. Michael Singh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Singh'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında IL Hødd

31 Aralık 2020 yılında Lørenskog IF

31 Ocak 2022 yılında Moss FK

Michael Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Singh şuan Moss FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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