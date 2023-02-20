Vetle Hellesto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vetle Hellesto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vetle Hellesto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vetle Hellesto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vetle Hellesto 16 Şubat 1998 tarihinde Tjelta şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vetle Hellestø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vetle Hellesto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vetle Hellesto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vetle Hellesto'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vetle Hellesto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vetle Hellesto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vetle Hellesto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vetle Hellesto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Sandnes Ulf II

31 Ocak 2018 yılında Vidar

17 Ocak 2020 yılında Sola FK

31 Ocak 2022 yılında Moss FK

Vetle Hellesto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vetle Hellesto şuan Moss FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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