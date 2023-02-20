Alexander Lien Hapnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Lien Hapnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Lien Hapnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Lien Hapnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Lien Hapnes 26 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Lien Håpnes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Lien Hapnes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Lien Hapnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Lien Hapnes'nin Moss FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Lien Hapnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Lien Hapnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Lien Hapnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Lien Hapnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2021 yılında Kongsvinger

10 Şubat 2022 yılında Moss FK

Alexander Lien Hapnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Lien Hapnes şuan Moss FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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