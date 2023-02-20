Oliver Kjeilen Stavdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kjeilen Stavdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kjeilen Stavdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Kjeilen Stavdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Kjeilen Stavdal 29 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Kjeilen Stavdal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Kjeilen Stavdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Kjeilen Stavdal'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Kjeilen Stavdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Kjeilen Stavdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oliver Kjeilen Stavdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Kjeilen Stavdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Moss FK

Oliver Kjeilen Stavdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Kjeilen Stavdal şuan Moss FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.