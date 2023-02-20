Oliver Kjeilen Stavdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kjeilen Stavdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Kjeilen Stavdal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Kjeilen Stavdal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oliver Kjeilen Stavdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kjeilen Stavdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Kjeilen Stavdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kjeilen Stavdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kjeilen Stavdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Kjeilen Stavdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Kjeilen Stavdal 29 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Kjeilen Stavdal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Kjeilen Stavdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Kjeilen Stavdal'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Kjeilen Stavdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Kjeilen Stavdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Kjeilen Stavdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Kjeilen Stavdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Moss FK

Oliver Kjeilen Stavdal kimdir

Oliver Kjeilen Stavdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Kjeilen Stavdal şuan Moss FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oliver Kjeilen Stavdal nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tyler Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tyler Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalid Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalid Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corentin Jean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corentin Jean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corentin Jean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corentin Jean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!