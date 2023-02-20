Amin Soleiman Askar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Soleiman Askar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Soleiman Askar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Soleiman Askar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Soleiman Askar 1 Ekim 1985 tarihinde Harer şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da امين عسكر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Soleiman Askar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLCA Group yapmaktadır. Amin Soleiman Askar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amin Soleiman Askar'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amin Soleiman Askar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Soleiman Askar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amin Soleiman Askar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Soleiman Askar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Moss FK

1 Ocak 2009 yılında Fredrikstad

1 Ocak 2012 yılında Brann

29 Mart 2015 yılında Sarpsborg 08

31 Aralık 2015 yılında Brann

6 Ocak 2016 yılında Şanlıurfaspor

21 Temmuz 2017 yılında Sarpsborg 08

9 Ocak 2020 yılında Kristiansund

30 Ocak 2023 yılında Moss FK

Amin Soleiman Askar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Soleiman Askar şuan Moss FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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