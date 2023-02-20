Claudio Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Braga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Braga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Braga 28 Ekim 1999 tarihinde Mafamude şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Cláudio Rafael Soares Braga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Braga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Claudio Braga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Claudio Braga'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Braga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Braga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Braga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Braga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valadares Gaia

31 Ocak 2020 yılında CD Fátima

1 Temmuz 2020 yılında SC Ideal

2 Şubat 2022 yılında Moss FK

Claudio Braga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Braga şuan Moss FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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