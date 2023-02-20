Aksel Baran Potur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aksel Baran Potur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aksel Baran Potur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aksel Baran Potur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aksel Baran Potur 12 Mayıs 2002 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aksel Baran Potur Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Aksel Baran Potur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aksel Baran Potur'nin Moss FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aksel Baran Potur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aksel Baran Potur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aksel Baran Potur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aksel Baran Potur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2021 yılında KFUM Oslo

17 Eylül 2021 yılında Moss FK

31 Aralık 2021 yılında KFUM Oslo

30 Mart 2022 yılında Moss FK

Aksel Baran Potur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aksel Baran Potur şuan Moss FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Abildsø (-2014), Skeid (2015-2016), Lillestrøm (2017-2018), KFUM (2019-2020)

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