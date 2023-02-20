Harald Linnebo Race kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harald Linnebo Race Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harald Linnebo Race adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harald Linnebo Race Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harald Linnebo Race 27 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harald Linnebo Race Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harald Linnebo Race, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Harald Linnebo Race'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harald Linnebo Race Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harald Linnebo Race isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Harald Linnebo Race Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harald Linnebo Race futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2022 yılında Moss FK

Harald Linnebo Race Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harald Linnebo Race şuan Moss FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.