Lorent Callaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorent Callaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorent Callaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorent Callaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorent Callaku 31 Mart 1998 tarihinde Lyngby şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorent Callaku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Lorent Callaku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lorent Callaku'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorent Callaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorent Callaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorent Callaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorent Callaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lyngby BK U19

1 Şubat 2017 yılında Hellerup IK

4 Eylül 2017 yılında Greve Fodbold

16 Şubat 2018 yılında Florö SK

29 Nisan 2021 yılında Strømmen IF

23 Ocak 2023 yılında Moss FK

Lorent Callaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorent Callaku şuan Moss FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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